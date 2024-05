Terra amara cambia di programmazione: puntata più corta domani 24 maggio

Terra amara subirà un nuovo cambio di programmazione. Domani 24 maggio, il nuovo appuntamento serale con la soap opera accorcerà la sua durata di messa in onda. Per questo motivo, la puntata serale inizierà a partire dalle ore 21:20 per concludersi alle 23:20 quando andrà in onda un nuovo appuntamento con Endless Love. Mediaset ha deciso di attuare questo ennesimo cambio di programmazione per contrastare Rai 1 dove andrà in onda una nuova puntata con L’acchiappatalenti, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci. Ma cosa vedremo nella puntata serale di Terra amara trasmessa il 24 maggio sui teleschermi di Canale 5?

Terra amara: anticipazioni puntata del 24 maggio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata serale in programma il 24 maggio dopo il tg satirico di Striscia La Notizia rivelano che Zuleyha scoprirà che il defunto marito Hakan le ha lasciato una grossa e considerevole eredità. La donna a questo punto donerà la fortuna alla città di Cukurova in quanto desiderosa di dare agli abitanti un nuovo futuro. Nel frattempo, il ristorante di Colak verrà chiuso. L’uomo a questo punto crederà che dietro a questo spiacevole episodio ci sia lo zampino di Lutfiye. Per questo motivo, Colak ordinerà a Cevat di svitare i bulloni delle ruote dell’ auto della sindaca. Ma l’iniziativa dell’uomo verrà presto scoperta dalla scorta di Lutfiye che faranno arrestare Colak. Infine Fikret comprerà un anello di fidanzamento per Zeynep.