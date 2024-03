Terra amara cambia di programmazione: la novità per domenica 24 marzo

Terra amara è tra le soap opera più viste in Italia. Poco fa, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i telespettatori di Canale 5. In dettaglio, le vicende ambientate a Cukurova con protagonisti Hakan, Fikret e Zuleyha andranno in onda in anticipo rispetto alla scorsa domenica 17 marzo. L’appuntamento fissato per il 24 marzo inizierà dalle ore 14:45 per concludersi alle 16:30 quando prenderà la linea la nuova puntata di Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin. Una bella notizia per i fan di Terra amara che si erano lamentati tantissimo sul web per la decisione di cancellare la soap opera al pomeridiano per fare posto a Endless Love, la nuova soap opera che narra la storia tra Nihan e Kemal.

Terra amara in onda domenica 24 marzo a partire dalle ore 14:45

Domenica 24 marzo andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Terra amara a partire dalle ore 14:45 in seguito all’appuntamento di Beautiful. Ma cosa succederà nel corso della nuova puntata? Le anticipazioni della soap opera made in Turchia rivelano che Zuleyha organizzerà una proiezione di un film gratuito per tutti i cittadini di Cukurova ma invece del sopracitato film verrà trasmesso un filmato che smaschera Betul. Nel frattempo, Colak incoraggiato da Sermin deciderà di dare una lezione a Zuleyha per quello che ha fatto nei confronti dell’avvocatessa. Per questo motivo, l’uomo non esiterà a recarsi a villa Yaman insieme ai suoi uomini che inizieranno a sparare all’impazzata.