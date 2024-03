Terra Amara anticipazioni sulla quarta stagione

Che ci mostrano le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate della 4a stagione? Assicuriamo che cambierà di molto la soap turca, iniziamo a parlare della confessione di Betül. La soap ha dimostrato di riuscire a sorprendere i telespettatori a ogni episodio.

Terra Amara anticipazioni sulle puntate della prossima stagione

Colpi di scena a non finire, le trame sulla quarta stagione di Terra Amara lo confermeranno. Nel prossimo episodio della quarta stagione, Züleyha organizzerà un tranello a davanti a tutti. Betul confesserà ogni sua malefatta che verrà registrata di nascosto.

Betul ha sempre pensato di essere la più astuta, ma evidentemente non era esattamente così. Züleyha è però determinata a non farsi mettere i piedi in testa dalla donna e le chiederà un incontro. Il giorno dopo della visita fatta dall’ufficiale giudiziario a villa Yaman, ci sarà un pignoramento per via di alcuni debiti non pagati.

La donna riuscirà comunque a salvare l’abitazione

Betul ha organizzato tutto e Züleyha fisserà un appuntamento con lei, pe farle confessare tutto. Betul confesserà di aver agito per creare danno a Züleyha ed ella registrerà tutto.

La donna, inoltre, rivelerà a Züleyha che sia Demir che Hunkar non si sono comportati bene con sua madre e Betul. Betul ammetterà anche di aver abusato della fiducia di Züleyha, affermerà che la morte di Demir è servito per rubare i soldi a Züleyha e realizzare una finta società.

La donna dirà inoltre che si è liberata delle terre vendendole senza che Züleyha se ne accorgesse. Inoltre ammetterà di aver nascosto le lettere che avvertivano dei debiti non pagati. Züleyha diffonderà la registrazione e la proietterà al cinema davanti a tutti. Che farà Betul?