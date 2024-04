Terra Amara anticipazioni future, Zuleyha caccerà Hakan

Nel finale di Terra Amara le anticipazioni future rivelano che Zuleyha Altun sarà delusa dal marito. Hakan Gümüşoğlu verrà cacciato di casa dalla moglie per colpa di Abdülkadir Keskin.

Terra Amara, news: Hakan aiuterà Abdülkadir ad evadere

Fikret Fekeli (Furkan Palali) riuscirà a far arrestare Abdülkadir per avere ucciso lo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Keskin rimarrà poco in galera, con la complicità di Vahap Keskin (Ergün Metin), Hakan riuscirà a fare evadere l’amico. Peccato che aaveva fatto una promessa a Zuleyha: non avrebbe aiutato per nessun motivo l’uomo che aveva ucciso l’amato Ali Rahmet.

LEGGI ANCHE, Il Paradiso delle signore 8, Umberto finirà in carcere?

Hakan continuerà a mentire a Zuleyha e, per fare in modo che Fikret non si faccia ulteriori domande, fingerà di collaborare con il procuratore Savci (Önder Özcan). A lui fornirà i possibili luoghi in cui Abdülkadir avrebbe potuto nascondersi. Naturalmente saranno tutti falsi.

Hakan continuerà quindi ad organizzare la fuga di Abdülkadir e di Vahap

Hakan depistaterà le indagini e continuerà organizzare la fuga di Abdülkadir e di Vahap, che nel frattempo si rifugeranno su una montagna non troppo lontana da Cukurova. Il nostro protagonista commetterà un passo falso…

Terra Amara, anticipazioni: la grossa menzogna di Hakan viene a galla

I fratelli Vahap saranno prossimi a fuggire, quando Hakan si recherà al supermercato per procurare cibo e viveri per i suoi amici. Zuleyha incaricherà come sempre Gaffur (Bulent Polat) di recarsi dal loro solito fornitore, ossia lo stesso al quale si sarà rivolto Gümüşoğlu, a fare la spesa.

Il venditore dirà a Gaffur che Hakan era già pasato per la spesa e si rifiuterà di dargli il cibo della lista. Zuleyha scoprirà tutto quanto e il ruolo di Gümüşoğlu nella faccenda. Ella non quella seguirà di nascosto il marito in automobile e quindi vedrà, da lontano, ad un suo incontro con Abdülkadir e Vahap. Capirà che Hakan l’ha ingannata e proprio lui ha fare evadere Keskin…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha caccia Hakan di casa!

Zuleyha ordinerà ai suoi uomini di non far entrare Hakan nella villa. Inoltre confermerà di bloccare Gümüşoğlu prima dell’ingresso. A lui verrà annunciato che il loro matrimonio è finito, per la grossa bugia legata a Abdülkadir che le ha raccontato. Zuleyha lascerà Hakan, dicendo che non può permettersi di dare a Adnan e Leyla una nuova figura paterna poco raccomandabile.

Il rapporto tra Zuleyha e Hakan andrà in crisi, i due avranno il tempo di chiarire? Inoltre una grossa tragedia sarà dietro l’angolo…

“Terra amara”, la serie tv turca sarà trasmessa da Canale 5 venerdì 19 aprile in prima serata e domenica 21 aprile alle 14.30. Le repliche della prima stagione sono trasmesse invece ogni sera alle 19.40, dal lunedì al sabato, su Rete 4.