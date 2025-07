Terni Volley Academy ufficializza l’ingaggio di Javier Martinez, lui: “Vediamo se mi…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé in seguito all’esperienza televisiva all’interno del Grande Fratello dov’è arrivato alle fasi finali. Il pallavolista argentino si trova attualmente a Padova in compagnia di Helena Prestes, con la quale ha una storia da ormai cinque mesi. Nel corso delle ultime ore, però, grande attenzione è stata focalizzata sul futuro lavorativo del 30enne di Cordoba. In particolare, la pagina ufficiale d’Instagram di Terni Volley Academy ha ufficializzato Javier Martinez come loro schiacciatore per la stagione 2025-2026 che inizierà ad ottobre. La squadra di volley che milita A3 ha deciso di puntare sull’ex concorrente del Grande Fratello per il suo debutto nel campionato. Neanche a dirlo, l’ingaggio del pallavolista argentino ha scatenato i fan in rete, che hanno riempito il post di messaggi.

Javier Martinez carico per la sua nuova avventura al Terni Volley Academy

Il Treni Volley Academy ha ufficializzato l’ingaggio di Javier Martinez come suo nuovo schiacciatore per la stagione 2025-2026. Anche il pallavolista argentino è sembrato carico per questa nuova avventura. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato il post della sua nuova squadra nelle sue storie d’Instagram con la seguente didascalia: “vediamo se mi riesce ancora come si fa”. Proprio l’ex concorrente del Grande Fratello aveva mostrato le sue doti atletiche alcune settimane fa quando aveva preso parte ad una partita di beach volley a scopo benefico nella città di Rimini, dov’era stato sommerso da un bagno di fans.