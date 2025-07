Helena Prestes spaventa Javier Martinez: lo scherzo horror diventa virale sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno ormai insieme da 5 mesi, apparendo molto complici e innamorati. In queste settimane, la coppia ha stupito i suoi fan con alcuni scherzi postati sui social. Proprio ieri 20 luglio, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un nuovo video nel suo profilo Tiktok con un nuovo scherzo ai danni di Javier Martinez. Nel filmato si vede Helena Prestes indossare una maschera da mostro mentre attende il fidanzato all’interno della propria abitazione completamente al buio. In questo frangente, il 30enne di Cordoba chiama a gran voce il nome della fidanzata prima di scappare nell’altra camera all’arrivo del mostro. Neanche a dirlo, lo scherzo ha scatenato i fan su X. Un utente ha scritto le seguenti parole: “Che paura irriconoscibile é troppo brava non riesco a smettere di guardarlo mi fa male la pancia”.

Helena Prestes smentisce di essere incinta di Jaiver Martinez

Nel frattempo, Javier Martinez e Helena Prestes hanno rotto il silenzio in merito alle polemiche che li avevano travolti nel corso degli ultimi giorni. La coppia ha fatto molto parlare per un video pubblicato sui social in cui il pallavolista argentino bacia teneramente la pancia della compagna. Un gesto che ha scatenato i fan, i quali credevano che la modella fosse incinta. A distanza di giorni, la donna ha fatto una diretta su Tiktok dove ha smentito la gravidanza ed ha risposto alle critiche: “Questo non sarà criticato di sicuro, però il mio fidanzato che mi dà baci sul pancino it’s not very good for you”. La modella ha concluso, rivolgendosi al compagno: “Amore facciamo la live così che è meglio. Non diciamo niente. Da adesso in poi le live così”, con riferimento ai malpensanti.