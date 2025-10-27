[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Terminati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale nella Frazione Montagna – San Salvatore

MANFREDONIA – In questi giorni abbiamo completato un intervento molto atteso: nuovi segnali verticali al posto di quelli vecchi, segnaletica orizzontale rinnovata e segnali luminosi per migliorare la visibilita e rendere piu sicure le strade della nostra frazione.

La “Montagna” è un luogo speciale per tutti noi, dove d’estate ci ritroviamo con amici e famiglie, qui i residenti aspettavano da tempo un’opera di questo tipo.

Grazie all’ultima variazione di bilancio, pari a 70.000 €, approvata dai consiglieri comunali di maggioranza, il Comune di Manfredonia potra continuare il lavoro di messa in sicurezza delle strade comunali, installando nuova segnaletica anche in altre zone della citta.

La verità è che, silenziosamente, stiamo ricostruendo una citta, che ha urgente bisogno di interventi simili ovunque (come quelli gia realizzati vicino il pronto soccorso, Via Barletta, via dei veneziani, Via Gargano e altri). Un ringraziamento sincero va alla squadra manutenzione, agli uffici comunali e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con impegno per migliorare la nostra citta.

Un piccolo grande passo per una Manfredonia piu sicura, piu curata e piu vicina ai suoi cittadini.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia