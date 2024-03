Tenta di baciare paziente, interdetto medico del foggiano

LUCERA – Un bacio sulla guancia rubato ad una paziente durante una crisi di panico, poi il tentativo di baciarla sulla bocca. E il medico finisce nei guai. Il gip del Tribunale di Foggia, Carlo Protano, ha interdetto dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi un medico 68enne di Lucera.

Ne da notizia la Gazzetta del Mezzogiorno.

MEDICO TENTA DI BACIARE PAZIENTE, COSA E’ SUCCESSO

La trentenne ha raccontato agli inquirenti di essersi presentata in guardia medica perché colta da un attacco di panico.

“A quel punto il dottore in servizio mi ha chiesto se fossi single o sposata”, ha detto la giovane, aggiungendo che “aveva capito il mio problema, ovvero che era dovuto al fatto che non facevo sesso”.

La ragazza ha dunque riferito di essersi sentita particolarmente a disagio.

Il dottore, poi, la avrebbe poi convinta a trattenersi, versando in un bicchiere 25 gocce di En, un sedativo generalmente utilizzato per calmare l’ansia. La trentenne, temendo che la dose potesse essere troppo alta, ne avrebbe preso solo la metà: “Quelle gocce, in quel momento, oltre a rilassarmi mi avevano un po’ intontita”. Il medico avrebbe così ripreso il discorso “legato alla mia sfera sessuale“…