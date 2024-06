Temption Island 2024, Matteo Vitali già nell’occhio del ciclone: ha condiviso post sessisti

Non manca molto alla nuova edizione di Temptation Island 2024 in programma a fine giugno in prima visione sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Tra le coppie che metteranno in gioco i loro sentimenti ci sarà anche quella formata da Siria Pingo e Matteo Vitali. Proprio quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone alcune ore fa. Infatti scorrendo il suo profilo di Facebook si leggono alcuni post sessisti e offensivi nei riguardi delle donne. Già un problema per Filippo Bisciglia a poche settimane dall’inizio di Temptation Island 2024, le cui riprese non sono ancora iniziate in terra sarda.

Temptation Island 2024, Matteo e Siria sono la prima coppia

Il 20 o 27 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island 2024 dove si attendono molti colpi di scena che faranno molto discutere il pubblico da casa. Tra le coppie che si metteranno in gioco c’è quella formata da Siria Pingo e Matteo Vitali. La donna ha scritto alla redazione del reality show per capire se quella che è diventata oggi va bene a lui. Siria infatti ha dichiarato nel video di presentazione: “Fino a due anni fa pesavo 130 chili, ne ho persi 85. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi.” Insomma, la donna sarebbe pronta a divertirsi in questa nuova stagione del reality show che si prospetta già caldissima.