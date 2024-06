Temptation Island, un fidanzato già nei guai: “Dopo mesi di frequentazione…”, un video lo inchioda

Temptation Island andrà in onda a fine giugno sui teleschermi di Canale 5 con una nuova edizione ricca di colpi di scena. Attualmente sono state presentate le prime quattro coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti nel reality show in riva al mare. La produzione ha reso noto che Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica ed infine Martina e Raul Dumitras saranno i protagonisti di questa undicesima edizione di Temptation Island. L’ultima coppia in particolare ha deciso di contattare la redazione del programma perché Raul secondo Martina è troppo geloso e possessivo. Per questo motivo, la donna teme che non sia cosa buona dare inizio ad una convivenza. Raul, invece, è del parere contrario, tanto da credere che andare a vivere insieme possa risolvere i loro problemi.

Temptation Island, una donna su Tiktok rivela di aver avuto una frequentazione con Raul Dumitras

Nel frattempo, proprio Raul e Martina sono finiti al centro dei pettegolezzi. Il ragazzo avrebbe ricevuto un segui da parte di Ilary Blasi. Il concorrente di Temptation Island avrebbe conosciuto l’ex moglie di Francesco Totti in un noto ristorante romano, dove lavora Martina. Nelle scorse ore, intanto, una ragazza ha pubblicato un video su Tiktok dove ha svelato che si è frequentata per un po’ di tempo con Raul. La donna infatti ha dichiarato: “Dopo mesi di frequentazione sparisce e lo ritrovi a Temptation Island.” In molti hanno subito pensato che potesse essere Tony Renda. Tuttavia, la ragazza ha seccamente smentito che si trattava di lui. Alla fine, alcuni utenti hanno avanzato che il giovane in questione potesse essere Raul per via della posizione geografica in comune nonostante non ci siano ancora conferme a riguardo.