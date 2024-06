Temptation Island anticipazioni: la quarta coppia è Raul e Martina con problemi di gelosia

Non manca molto alla nuova edizione di Temptation Island che sarà nuovamente condotta da Filippo Bisciglia. Poche ore fa è stata annunciata la quarta coppia che prenderà parte al reality dei sentimenti in programma da fine giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che la quarta coppia che farà parte del cast sarà Martina e Raul. I due gelosoni romani stanno insieme da dieci mesi ma due anni fa avevano già avuto una relazione terminata a causa della troppa gelosia del ragazzo. A scrivere alla redazione del programma è stata Martina, 26enne di Roma. La ragazza ha rivelato che il compagno è molto geloso e possessivo, tanto che vorrebbe andare a convivere con lei per stare sempre più insieme.

Temptation Island anticipazioni: Martina sta rimandando la convivenza con Raul

Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che Martina ha svelato nel corso del video di presentazione di sta rimandando la convivenza con Raul in quanto ha paura che la gelosia condizioni la sua libertà. A questo punto, ha preso la parola il ragazzo, che ha ammesso che il loro problema non è la gelosia così grave com’è stata dipinta. Infatti, ha detto di non ritenersi una persona possessiva ma semplicemente tanto innamorato. Raul ha intenzione di passare sempre più tempo con Martina credendo che la convivenza aiuti in questo senso. Dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony, Cristian e Ludovica, ecco arrivare Martina e Raul con il problema di gelosia e possessività. Non ci resta che attendere fine giugno per vedere tutte le coppie all’opera.