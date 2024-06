Temptation Island: tutti i protagonisti della prima puntata di ieri

La prima puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia ha avuto un incredibile successo grazie alle sette coppie che non si sono risparmiate dall’inizio. La puntata di ieri 27 giugno, ha mostrato tutti gli orrori in un rapporto di coppia come la mancanza di rispetto, reazioni tossiche, gallismo del tipo più becero, gelosia e manca di amor proprio. Tra i protagonisti della puntata di ieri di Temptation Island c’è stata Jenny, una ragazza di 27 anni che frequenta Tony, di 40 anni. Lui al vizio di controllarla molto mentre va a giro in tutte le discoteche del mondo. Jenny ha deciso di partecipare al reality show dopo il ritrovamento di un messaggio che ha alimentato i sospetti di un tradimento. Simile situazione per la coppia di fidanzati napoletani: Alessia e Lino.

Temptation Island: Lino e Tony subito amici, Martina vicina a Carlo Marini

Alessia pensa che Lino la tradisca ed è stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. La parrucchiera ha esordito: “Non lo so se è lui che non capisce o è sce..o”. Lui invece crede che Alessia sia fissata e che la mancanza di fiducia stia rovinando il loro rapporto. Le due situazioni sono talmente simili che appena entrati Lino e Tony sono diventati subito amici mentre per le due ragazze sono arrivate lacrime di rabbia e delusione. Tra le coppie protagoniste di questa prima puntata c’erano anche Raul e Martina. Lui sarebbe talmente geloso da soffocare la fidanzata sebbene voglia andare a convivere. La ragazza si è messa in mostra avvicinando al single Carlo Marini che ha fatto scattare la gelosia di Raul, che è arrivato a spaccare una bottiglietta.