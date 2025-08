Temptation Island, Sonia e Simone si sono lasciati? Il retroscena clamoroso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temptation Island è stato il programma più visto di questa stagione televisiva. Sono stati oltre 4 milioni di telespettatori che hanno visto le vicende di fidanzati e fidanzate ambientate in Calabria. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, ci sono stati Sonia e Simone. Proprio questi ultimi hanno stupito tutti nel corso della puntata finale di Temptation Island andata in onda lo scorso giovedì su Canale 5. Sonia ha annunciato di aver scoperto di attendere un bambino subito dopo le registrazioni del viaggio dei sentimenti. Come riportato da Dagospia, la donna era incinta di poche settimane durante il programma condotto da Filippo Bisciglia. Un colpo di scena che ha sorpreso l’opinione pubblica, sopratutto quando Sonia ha deciso di concedere una seconda chance a Simone nonostante lui avesse baciato una tentatrice nel villaggio.

Sonia e Simone si sarebbero lasciati dopo Temptation Island

Sonia e Sonia sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, che ha chiuso i battenti lo scorso giovedì con un nuovo record di ascolti sui teleschermi di Canale 5. La coppia ha deciso di darsi una seconda chance dopo la scoperta di attendere un bambino. Nel corso delle ultime ore, però, Amedeo Venza avrebbe svelato un retroscena clamoroso sui due. In una storia postata nel suo profilo Instagram, l’esperto di gossip ha scritto la seguente segnalazione di un utente: “Non stanno più insieme. Lei è incinta di quattro mesi. Abitano in una palazzina a due piani, uno al piano di sopra e l’altro a quello di sotto. Quando lei ha scoperto di essere incinta, era troppo tardi per abortire e ha preferito tenerlo”. Ci sarebbero quindi alcuni problemi per la coppia dopo la partecipazione al viaggio dei sentimenti.