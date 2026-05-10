Forbidden Fruit, spoiler dal 10 al 16 maggio: Leyla sbugiardata

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Settimana esplosiva per Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che continua a registrare ascolti importanti nel daytime Mediaset. Nelle puntate in onda dal 10 al 16 maggio 2026, i protagonisti saranno travolti da nuovi tradimenti, vendette e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri della storia. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto Halit e Leyla, con quest’ultima pronta a tutto pur di non perdere il potente imprenditore.

Forbidden Fruit: il castello di bugie di Leyla crolla del tutto

Dopo aver rischiato di compromettere definitivamente il rapporto con Yildiz, Halit proverà a recuperare il legame con la sua ex moglie, prendendo le distanze da Leyla. La donna, però, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e, incoraggiata ancora una volta da Sahika, deciderà di mettere in scena un piano molto rischioso: fingerà di essere incinta di Halit.

La reazione dell’uomo sarà però molto diversa da quella che Leyla si aspettava. Halit, infatti, le suggerirà freddamente di interrompere la gravidanza, lasciandola profondamente delusa. A quel punto Leyla andrà ancora oltre, arrivando addirittura a fingere di aver abortito nel tentativo di manipolare sentimentalmente l’imprenditore e farlo sentire in colpa. Per qualche tempo il suo piano sembrerà funzionare, visto che Halit finirà per riaccoglierla nella sua vita.

Ma il castello di bugie costruito da Leyla inizierà presto a crollare. Un medico, infatti, rivelerà ad Halit che la donna aveva tentato di corromperlo per confermare la falsa gravidanza e il presunto aborto. La scoperta getterà Halit su tutte le furie: l’uomo capirà finalmente di essere stato manipolato e caccerà Leyla, dicendole di non volerla più vedere.

Nel frattempo anche Yildiz vivrà giorni molto complicati. Dopo aver scoperto la presunta gravidanza di Leyla, la donna reagirà impulsivamente accettando davanti a tutti la proposta di matrimonio di Nadir. Una decisione che sconvolgerà Halit ma che Yildiz finirà quasi subito per rimpiangere.

Come se non bastasse, per Halit arriverà anche il tracollo economico: l’imprenditore scoprirà di aver perso tutto a causa di enormi debiti fiscali e sarà costretto a lasciare Villa Argun insieme ai figli, affrontando il periodo più difficile della sua vita.

Fonte: Facebook

FONTI:

Everyeye

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