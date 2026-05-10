Chi è Burak Yamantürk, marito di Ozge Ozpirincci: età, carriera e la storia d’amore con l’attrice di Bahar in La forza di una donna

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Il pubblico italiano ha imparato ad amare Ozge Ozpirincci grazie al ruolo di Bahar nella serie La forza di una donna, ma accanto al suo successo professionale c’è una storia d’amore che ha conquistato i fan tanto quanto le sue interpretazioni. Il suo compagno di vita è Burak Yamantürk, attore affascinante e riservato, con cui Ozge condivide un legame profondo e duraturo. La loro relazione, nata lontano dai riflettori, è diventata negli anni una delle più solide del panorama televisivo turco.

Chi è davvero Burak Yamantürk? Qual è la sua età? E come si è intrecciata la sua carriera con quella di Ozge Ozpirincci? Scopriamolo insieme.

Chi è Burak Yamantürk: età, origini e un percorso artistico iniziato per caso

Per raccontare Burak Yamantürk, bisogna partire dalla sua storia personale, che ha seguito un percorso tutt’altro che lineare. Nato a Izmit nel 1983, cresce in una famiglia lontana dal mondo dello spettacolo e si avvicina inizialmente a tutt’altro settore. Studia infatti tecnologie sottomarine, appassionandosi alle immersioni e al mondo marino. Una strada che sembrava già tracciata, ma che presto lascia spazio a un cambiamento radicale.

Il suo interesse si sposta verso la danza, disciplina che lo porta a studiare al Balletto di Stato di Istanbul, dove scopre una nuova forma di espressione. La recitazione arriva solo in un secondo momento, quasi come un’evoluzione naturale del suo percorso artistico. Burak inizia così a frequentare corsi di formazione e a muovere i primi passi nel mondo delle serie tv.

Il successo arriva nel 2019 con la serie Come sorelle, dove interpreta Kenan Soykan, ruolo che gli regala popolarità e lo fa conoscere anche al pubblico internazionale. Da quel momento la sua carriera prende slancio, portandolo a collaborare con produzioni sempre più importanti.

Nonostante la notorietà crescente, Burak mantiene un profilo discreto, preferendo lasciare che siano i suoi personaggi a parlare per lui. La sua immagine pubblica è quella di un uomo elegante, misurato, capace di unire talento e sensibilità.

La storia d’amore con Ozge Ozpirincci: dal primo incontro al matrimonio

Il legame tra Ozge Ozpirincci e Burak Yamantürk nasce nel 2014, quando i due si incontrano sul set. L’attrice ha raccontato più volte quel momento, descrivendolo come un colpo emotivo improvviso. Prima ha sentito la sua voce, poi si è voltata e lo ha visto: un impatto forte, quasi fisico, che lei stessa ha definito “un pugno nello stomaco”.

Non parla di amore a prima vista, ma di un’attrazione intensa che si è trasformata in qualcosa di più profondo man mano che imparava a conoscerlo. Dietro l’aspetto affascinante, Ozge ha scoperto un uomo gentile, premuroso, capace di esprimere affetto nei gesti quotidiani. Un compagno presente, attento, che ha saputo costruire con lei un rapporto solido e autentico.

La loro relazione cresce lontano dai riflettori, con un equilibrio che si rafforza nel tempo. Nel 2021 decidono di sposarsi, celebrando un’unione che dura ormai da più di dieci anni. L’anno successivo, nel 2022, arriva la loro prima figlia, Mercan, che completa una famiglia già molto unita.

Il loro amore è spesso raccontato attraverso piccoli gesti condivisi sui social. In occasione del compleanno di Burak, Ozge lo aveva definito “papino sexy”, mentre lui, per i 40 anni dell’attrice, ha pubblicato una foto tenerissima accompagnata da una dedica che ha fatto il giro del web: «Buon compleanno al senso della mia vita».

Parole che raccontano un legame profondo, fatto di complicità e rispetto reciproco.

Carriera, vita privata e un rapporto che conquista i fan

Oggi Burak Yamantürk è uno degli attori turchi più apprezzati, grazie alla sua capacità di interpretare ruoli intensi e complessi. La sua carriera continua a crescere, ma resta sempre legata a una dimensione personale che lui e Ozge hanno scelto di proteggere con cura.

La coppia vive una vita equilibrata, divisa tra set, famiglia e momenti di quotidianità che amano condividere con discrezione. L’arrivo della piccola Mercan ha portato una nuova luce nella loro relazione, rendendoli ancora più uniti.

Il pubblico italiano, che ha conosciuto Ozge attraverso il personaggio di Bahar in La forza di una donna, ha imparato ad apprezzare anche Burak, soprattutto quando i due appaiono insieme in interviste o eventi. La loro storia d’amore, semplice e intensa, è diventata un punto di riferimento per molti fan delle serie turche.

Burak, con il suo percorso artistico particolare e la sua personalità riservata, rappresenta una figura affascinante nel panorama televisivo. E accanto a Ozge Ozpirincci forma una delle coppie più amate, capaci di unire talento, eleganza e una complicità che conquista.