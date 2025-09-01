Temptation Island, Sofia Calesso e Alessandro Medici si lasciano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una delle coppie più note di Temptation Island, Sofia Calesso e Alessandro Medici, si è lasciata e il motivo è stato rivelato dalla stessa Sofia in un’intervista a Più Donna. A dispetto di una proposta di matrimonio fatta in passato, la loro relazione è giunta al capolinea a causa di una profonda sofferenza che ha segnato la coppia per mesi.

Sofia di Temptation Island: “Non ho superato l’aborto”

“Non ho superato la perdita della gravidanza e, inconsapevolmente, ho dato la colpa anche a lui”, ha confessato Sofia, spiegando come il dolore l’abbia portata a rendere la vita di Alessandro “non più serena”. Le liti tra i due erano frequenti, spesso legate al fatto che il progetto di matrimonio non si era mai concretizzato.

A giugno, Alessandro ha deciso di mettere fine alla loro storia, dichiarando di non essere più innamorato. Sofia, che ora vive in un nuovo appartamento, ha ammesso il proprio errore, riconoscendo di aver colpevolizzato l’ex compagno. Nonostante la separazione, l’ex gieffina ha concluso con parole d’affetto, definendo Alessandro “una persona buona che merita di essere felice” e l’uomo più importante della sua vita, dopo aver passato insieme dieci anni