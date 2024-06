Temptation Island, retroscena sulla coppia squalificata: “E’ umanamente impossibile”

La nuova edizione di Temptation Island è appena ma sta già facendo discutere per via di alcune coppie. In particolare, tutti gli occhi saranno puntati su una coppia che sarebbe stata squalificata. Un’indiscrezione diffusa nei giorni scorsi ma che avrebbe trovato conferma nelle parole di Biagio D’Anelli che ha aggiunto ulteriori dettagli nel corso del programma radiofonico Turchesando. L’esperto di gossip ha rilasciato un’intervista radiofonica in cui ha svelato che una coppia di Temptation Island sarebbe stata squalificata con la presunta motivazione. L’uomo ha dichiarato: “Hanno preso in giro la redazione così seria e capace come la Fasciano. Sono stati scoperti quando sono andati in Sardegna. Hanno dovuto fare i conti con una produzione seria che li ha detto “come siete venuti ve ne dovete andare“.”

Temptation Island, Biagio D’Anelli svela che è impossibile mentire nel programma

Biagio D’Anelli ha fatto delle riflessioni sulle coppie che stanno partecipando a Temptation Island 2024. L’esperto di gossip ha affermato che gli autori invitano nel programma alcune coppie che hanno già dei problemi o che vogliano risanare alcune crepe nel rapporto. Inoltre, l’uomo ha ammesso che è impossibile mentire in un programma televisivo senza essere scoperti. Biagio D’Anelli ha affermato: “Conosco alcuni autori e so quanto si sbattano. E’ umanamente impossibile mentire, con i social siamo arrivati al punto che il pubblico è più vigile dell’autore stesso.” Insomma, ci sarebbero già i primi problemi in questo inizio della nuova stagione del viaggio dei sentimenti condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia con ottimi risultati in termini di ascolto.