Temptation Island, retroscena choc di un’ex protagonista: “Ecco cosa ci dicevano di fare gli autori”

Temptation Island andrà in onda stasera 23 luglio con una nuova puntata in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha registrato un altro clamoroso successo con questa nuova stagione. Nonostante questo, un’ex protagonista del programma ha gettato alcune ombre sulla veridicità di Tempration Island. Si tratta di Perla Vatiero, la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a YouTube Falsissimo, il format condotto da Fabrizio Corona. In questo frangente, la donna ha spiegato cosa le dicevano di fare gli autori all’interno del reality show dei sentimenti. L’influencer ha dichiarato le seguenti parole: “Una cosa scontata è che gli autori non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te, loro ti vengono a dire al tuo fidanzato non frega niente. Quindi in un momento di debolezza a livello psicologico ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo.”

Perla Vatiero e la precisazione fatta sulle dichiarazioni su Temptation Island

A distanza di alcune ore dalla diffusione delle dichiarazioni, ecco che Perla Vatiero è intervenuta sui social per fare chiarezza coi propri fan. L’influencer ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram dove ha fatto alcune precisazioni in merito alle affermazioni fatte su Temptation Island: “è normale che la produzione, la redazione, tutte le persone che lavorano lì, non possono venire nel villaggio a dirti: “Il tuo fidanzatino sta piangendo“, perché andrebbero contro il nostro percorso, la nostra crescita e al motivo per cui noi siamo lì. Perché in quel caso io mi potrei un po’ ammorbidire e fare 10 passi indietro, quello che magari si fa nella vita reale. Quindi se si va lì, si sa che si deve affrontare il percorso in modo più strong proprio per portarti ad avere il coraggio di prendere delle decisioni che magari nella tua vita normale non prenderesti mai.” La donna ha concluso, ammettendo di aver fatto un percorso in totale sincerità.