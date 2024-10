Temptation Island, quinta puntata: Anna e Alfred si dicono addio

Numerosi i confronti tra le coppie nell’ultima puntata di Temptation Island 2024 (versione autunnale) andata in onda martedì 8 ottobre. La situazione sta divenendo sempre più complessa per i vari fidanzati, fidanzate e single che popolano lo show condotto da Filippo Bisciglia. Gli amori vengono messi a dura prova e la confusione sembra regnare sovrana. La puntata di ieri, tra intrighi, sorprese e amori finiti, è stata come sempre emozionante. Una coppia in particolare ha posto fine alla loro relazione, ma andiamo a vedere meglio nei dettagli.

Temptation Island: l’epilogo della storia di Anna e Alfred

Anna e Alfred si sono finalmente trovati faccia a faccia al falò di confronto, richiesto in anticipo dal ragazzo dopo il bacio con la tentatrice Sofia. La coppia stava per iniziare una convivenza e Anna sperava di presentare il fidanzato ai suoi adorati nonni. Tuttavia, quei piani sono stati spazzati via dalla confessione di lui: non provava più amore per la sua fidanzata e stava continuando la relazione solo per il bisogno di avere una famiglia vicina. Di fronte a questa rivelazione, Anna ha reagito con rabbia ma ha comunque augurato il meglio al suo ormai ex compagno. La rottura è stata definitiva e, al termine del confronto, Alfred ha chiesto di poter incontrare Sofia, con cui ha intenzione di continuare a vedersi anche fuori dal programma.

Giulia ha chiesto un falò di confronto anticipato

Dopo aver visto un video che mostrava Giulia sempre più vicina a Bruno, arrivando persino a scrivergli il numero di telefono su un asciugamano, Mirco è rimasto senza parole e profondamente turbato. La sofferenza del giovane è stata evidente e la sua ragazza l’ha percepita osservando un altro filmato in cui lui rifletteva con grande intensità sulla loro relazione. Proprio per questo, Giulia ha richiesto un falò di confronto anticipato, che Mirco ha tuttavia rifiutato.

Mirco e Alessia sempre più vicini

Invece di chiarire con la sua dolce metà, Mirco ha preferito divertirsi con Alessia, decidendo di organizzare un’esterna con la tentatrice, promettendo di dormire separati. Tuttavia, i video successivi hanno rivelato una crescente complicità tra i due ragazzi, che si sono lasciati andare a gesti d’affetto e coccole sulla spiaggia, dove hanno poi deciso di passare la notte. Di fronte a questa situazione, Giulia ha richiesto nuovamente un falò di confronto, ma Mirco si trovava in barca con la single. A quel punto, Filippo ha deciso di raggiungere la “nuova coppia” per cercare di capire meglio la situazione. Come si svilupperà la faccenda? Lo sapremo la settimana prossima!