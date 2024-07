Temptation Island 2024: tutto quello che è successo nella puntata di ieri

Ieri 4 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 2024 che ha ampliato ancor di più il baratro tra fidanzati e fidanzate. Più che viaggio dei sentimenti come ripetuto da Filippo Bisciglia, la rotta del programma sembra puntare dritta verso lo sfacelo. Di amore tra i concorrenti sembra esserci ben poco. Lino Giuliano ha rifiutato per la seconda volta di presentarsi al falò di confronto chiesto da Ylenia. Siria, invece, ha raccontato nel pinnettu di non essere più certa di voler stare con Matteo. Tutti gli occhi inoltre sono stati puntati su Cristian che ha chiesto un falò di confronto alla sua Ludovica. Il fidanzato ha visto la sua fidanzata accanto al single Andrea con il quale ha addirittura fatto una doccia lontana dalle telecamere. La donna ha accettato il falò di confronto dove ha capito di aver sbagliato. Nonostante questo, la coppia di Temptation Island 2024 ha deciso di lasciarsi.

Temptation Island 2024, annunciata la versione winter

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024 hanno annunciato che partirà la nuova edizione winter. Per questo motivo, la redazione è già partita alla ricerca di nuove coppie che metteranno in gioco i loro sentimenti. Al comando della edizione che andrà in onda a settembre sui teleschermi di Canale 5 ci sarà nuovamente Filippo Bisciglia. Una notizia che è stata accolta con grande gioia dal popolo della rete, che non vede l’ora di tornare nel resort in Sardegna per un’altra edizione dove si aspettano numerosi colpi di scena. Ormai il viaggio dei sentimenti è diventato un vero e proprio programma cult dei teleschermi di Canale 5.