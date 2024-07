Temptation Island, Matteo svela il suo doloroso segreto: la confessione commuove il web

Tra i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island c’è stata la coppia formata da Siria e Matteo. I due fidanzati si sono aperti a rivelazioni inaspettate: Siria ha cercato di far capire come il suo drastico cambiamento estetico visto che ha perso 80 chili influenzi il suo rapporto di coppia. La loro partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia ha messo in mostra fragilità e desideri profondi culminando in una sorprendente confessione di Matteo. Nel frattempo, Siria ha confessato durante la puntata di Temptation Island di non essere più sicura dei sentimenti che prova per il fidanzato. La donna ha spiegato che non andava a ballare o comprava i vestiti prima di perdere tutti quei chili. Ora, invece, ha trovato una nuova dimensione è vuole esplorarla forse senza la persona con la quale è giunta in Sardegna.

Temptation Island, Matteo confessa di essere stato picchiato da bambino perché troppo dolce

Inoltre il cambiamento estetico ha allontanato la coppia. Siria infatti ha accusato Matteo di non essere molto affettuoso tranne quando hanno saputo che avrebbero partecipato a Temptation Island. Il fidanzato convocato nel pinnettu è scoppiato letteralmente a piangere dichiarando di aver paura di perderla. Raul a questo punto ha invitato l’uomo a farle vedere di essere innamorato, dedicandole le attenzioni che vuole. Più tardi, al falò dei fidanzati, Matteo ha visto altri video in cui la fidanzata ha detto ai tentori che lui la preferiva prima e non sa cosa vuole dalla vita se volerlo ancora accanto. Dopo aver visto i video, Matteo ha confidato un segreto di cui non era a conoscenza nemmeno Siria. L’uomo ha dichiarato: “Da bambino mi picchiavano perché ero troppo dolce e la mia ex mi ha lasciato per questo motivo. Da quel momento ho indossato una maschera e sono diventato più duro.” Parole che hanno fatto commuovere il web e Filippo Bisciglia.