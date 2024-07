Temptation Island, Filippo Bisciglia “colpito nel momento peggiore”: di cosa si tratta

Filippo Bisciglia è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione televisiva estiva. Ogni giovedì il conduttore è al timone di Temptation Island sui teleschermi di Canale 5. Anche ieri 4 luglio, il viaggio di sentimenti ha ottenuto ascolti molto importanti: segnale di come sia ormai diventato un programma cult in Italia. Nel frattempo, il settimanale DiPiù ha svelato un retroscena doloroso riguardante Filippo Bisciglia avvenuto nel corso delle riprese di Temptation Island. Il magazine ha fatto sapere che il conduttore è stato raggiunto da un terribile lutto: il presentatore ha dovuto dire addio alla sua adorata nonna materna Wilma. Il giovane ha dedicato parole d’amore nei confronti dell’anziana donna che da poco aveva compiuto i 100 anni.

Filippo Bisciglia colpito da un grave lutto durante Temptation Island

Nel corso delle riprese di Temptation Island Filippo Bisciglia ha perso la sua adorata nonna Wilma. Purtroppo la disgrazia è avvenuta nel momento peggiore visto che il conduttore del viaggio dei sentimenti era in Sardegna e quindi non ha potuto partecipare all’addio della parente. Inoltre, come riferito da lei stessa era un’accanita fan del nipote e del programma che conduce ogni giovedì su Canale 5. Il rapporto con Filippo Bisciglia e la sua nonna era molto importante, tanto da avergli lasciato un enorme vuoto. In più occasioni, l’uomo aveva raccontato che l’anziana donna si prendeva cura di lui quando i suoi genitori andavano entrambi a lavoro. Wilma lo aveva aiutato anche a superare una malattia che lo aveva colpito alla testa dell’omero in tenera età.