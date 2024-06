Temptation Island anticipazioni: tra i tentatori il figlio di un’ex dama di Uomini e Donne

Mancano davvero poche ore alla nuova edizione di Temptation Island dove accadranno numerosi colpi di scena che terranno alta l’attenzione dei telespettatori di Canale 5. Filippo Bisciglia tornerà ai comandi del reality show in riva al mare dove sette coppie metteranno in gioco i loro sentimenti in questa nuova edizione che si prospetta essere caldissima già dalle prime battute. Le anticipazioni di Temptation Island annunciano tra i tentatori del programma di Canale 5 ci sarà anche il figlio di un’ex dama di Uomini e Donne che aveva fatto molto parlare di sé. Si tratta di Anna Tedesco che nel corso del dating show condotto da Maria De Filippi aveva suscitato molto clamore per la sua amicizia con Giorgio Manetti e la sua rivalità con Gemma Galgani.

Temptation island anticipazioni: il figlio di Anna Tedesco di Uomini e Donne tra i tentatori

Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti la prima puntata in onda domani 27 giugno su Canale 5 rivelano che tra i tentatori ci sarà anche il figlio di Anna Tedesco, Maicol Bei. Il ragazzo ha 28 anni, vive a Gubbio ed ama viaggiare: nella vita lavora come operaio metalmeccanico. Il giovane non è l’unico che ha un legame con Uomini e Donne visto che nel reality show ci sarà anche Carlo Marini, che era stato corteggiatore di Manuela Carriero nel 2023. A quel tempo, la tronista scelse di abbandonare il trono non trovando da parte dei suoi corteggiatori un certo interesse. Non resta che attendere domani per vedere il figlio di Anna Tedesco e Carlo Marini nella prima puntata del reality show.