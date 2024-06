Problemi per Filippo Bisciglia a poche ore dal ritorno di Temptation Island 2024: l’accaduto

Filippo Bisciglia tornerà ad essere il grande protagonista dell’estate di Canale 5. Domani 27 giugno, infatti, il conduttore condurrà la prima puntata dell’undicesima stagione di Temptation Island 2024 che tornerà in televisione per la gioia dei telespettatori. L’uomo, tuttavia, ha avuto qualche problema nel corso delle ultime ore come rivelato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Filippo ha condiviso in post in cui afferma di aver passato un compleanno sfortunato, tanto da scrivere: “Io l’ho iniziata così, con un bel carroattrezzi, ma… sarà una settimana speciale. Tra tre giorni ripartirà il nostro Temptation Island 2024”. Nonostante il problema, Filippo Bisciglia non si è perso d’animo tanto da annunciare il ritorno in tv del reality show.

Compleanno sfortunato per Filippo Bisciglia prima di Temptation Island 2024

Compleanno sfortunato per Filippo Bisciglia che tra poco tornerà in televisione con la nuova stagione di Temptation Island 2024. Il conduttore inoltre ha fatto intendere che le riprese del reality show sarebbero terminate. L’uomo infatti si troverebbe a Roma, dove vive quando è stato coinvolto in una disavventura. A quanto sembra, le registrazioni delle puntate sono terminate da poco visto che lui non si trova più in Sardegna sebbene siano trapelate pochissime informazioni su quello che è accaduto. Quello che è certo è che una coppia sarebbe stata squalificata dal resort per aver infranto il regolamento a pochi giorni dall’inizio delle riprese. Non ci resta quindi che attendere ancora poche ore per vedere Filippo Bisciglia nuovamente in televisione con il reality show più chiacchierato della televisione.