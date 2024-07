Temptation Island anticipazioni terza puntata del 11 luglio: Alessia infrange il regolamento per Lino?

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della terza puntata di Temptation Island che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 11 luglio in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Dopo il successo del secondo appuntamento che ha segnato oltre il 26% di share, Filippo Bisciglia tornerà con una nuova puntata del suo viaggio dei sentimenti. Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che Alessia apparirà molto adirata con Lino, tanto da minacciare di andare di corsa al villaggio dei fidanzati richiamando alla memoria Ciro Petrone di tanti anni fa. Raul, invece, non riuscirà a credere ai suoi occhi così come Matteo che non riuscirà più a capire la sua compagna Siria.

Temptation Island anticipazioni: Alessia perde la pazienza a causa di Lino

Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti la terza puntata rivelano che Filippo Bisciglia rivelerà che una delle coppie arriverà ad un punto di svolta. Per questo motivo, si mormora che ci sarà un nuovo falò di confronto anticipato come quello successo tra Ludovica e Christian. Le sette coppie sono ormai al giro di boa e qualcuno rischierà di perdere la pazienza e compiere un gesto inconsulto. Alessia Pascarella ha visto troppi video del fidanzato Lino Giuliano sempre più coinvolto dalla single Maika. Per questo motivo, la donna vorrà metterlo di fronte alle sue responsabilità con un falò di confronto che è già stato rifiutato per ben due volte da Lino Giuliano. Nel corso della terza puntata, Alessia potrebbe scavalcare la recensione del villaggio delle fidanzate per avere un confronto con il fidanzato e infrangere così il regolamento. Non resta che attendere l’11 luglio per vedere cosa succederà.