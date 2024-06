Temptation Island anticipazioni: svelata la data d’inizio della nuova edizione con Filippo Bisciglia

Non manca molto alla nuova edizione di Temptation Island. Il reality show dei sentimenti ambientato in Sardegna farà molto presto il suo ritorno sui teleschermi di Canale 5. A condurre la nuova edizione ci sarà Filippo Bisciglia che aveva fatto segnare ottimi ascolti nelle nel 2023. Di qui, la decisione di riconfermarlo come conduttore da parte della Fascino. Le anticipazioni di Temptation Island annunciano che Mediaset ha rivelato la data di messa in onda della prima puntata della nuova edizione. Secondo le prime indiscrezioni, il reality show dovrebbe andare in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5. La prima puntata dovrebbe essere in onda il 20 o 27 giugno per concludersi a metà luglio.

Temptation Island anticipazioni: presentate le prime due coppie

Nel frattempo sono state annunciate le prime due coppie che parteciperanno al reality show in riva al mare. Le anticipazioni di Tempation Island annunciano che la prima coppia è quella formata da Matteo e Siria. I due stanno insieme da sette anni. A scrivere al programma è stata la ragazza che ha rivelato di voler capire se quella che è oggi va bene al suo fidanzato. Siria infatti è cambiata sotto ogni punto di vista. La giovane ha perso oltre 85 chili visto che prima ne pesava 130. Una domanda che ha sorpreso Matteo, il quale crede il loro rapporto vada bene così. Inoltre, ci sarà spazio per Jenny e Tony. Anche in questo caso la donna ha scritto al programma in quanto il compagno non le lascerebbe vivere la sua vita.