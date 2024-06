Temptation Island andrà anche in autunno: colpo di scena in casa Mediaset

Giovedì 27 giugno andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia che di recente è stato colpito da un grave lutto come annunciato da lui stesso sui social. Il conduttore ha riferito di aver perso la sua amata nonna Wilma di 100 anni. Nonostante il grande dolore per la perdita della parente, Filippo Bisciglia si trova in Sardegna per prendere parte alle registrazioni di Temptation Island. Nel frattempo, in rete sta circolando un’indiscrezione che siamo sicuri farà felici i fan del noto reality show. Il programma avrà una seconda stagione che partirà in autunno sui teleschermi di Canale 5 come riportato dal portale Davide Maggio.

Temptation Island andranno in onda ad autunno su Canale 5

Temptation Island avrà una seconda stagione in partenza ad autunno sui teleschermi di Canale 5 come rivelato da Davide Maggio. Le riprese inizieranno a fine agosto sempre in Sardegna dov’è ambientata la versione estiva. Per questo motivo, la redazione è attualmente alla ricerca di nuove coppie che prendano parte alla nuova edizione. Nel frattempo, la versione estiva sta già facendo molto discutere per una squalifica a pochi giorni dall’inizio delle riprese. Una coppia sarebbe letteralmente impazzati dopo aver visto alcuni filmati nel Pinnetu. Non resta, quindi, che attendere il 27 giugno per conoscere quale sarà la coppia eliminata dal programma.