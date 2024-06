Filippo Bisciglia colpito da un grave lutto durante Temptation Island 11: “Ciao amore mio”

Filippo Bisciglia sarà alla conduzione della nuova edizione di Temptation Island il prossimo 27 giugno dove si attendono numerosi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico. Il conduttore si trova attualmente in Sardegna per prendere parte alle registrazioni del reality show ambientato in riva al mare. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, Filippo Bisciglia ha dato un triste annuncio nel corso di alcune storie pubblicate nel suo profilo di Instagram dov’è molto seguito. Il conduttore ha riferito di essere stato colpito da un grave lutto. L’uomo che presto sarà in tv con Temptation Island ha riferito di aver perso sua nonna Wilma con un commuovente messaggio che ha commosso il popolo del web.

Temptation Island, Filippo Bisciglia ha perso la nonna

Grave lutto per Filippo Bisciglia che è attualmente in Sardegna per registrare le puntate della nuova edizione di Temptation Island . Il conduttore ha annunciato la morte della nonna con un commuovente messaggio su Instagram che recitava in questo modo: “Ciao amore mio. Fai buon viaggio. Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati.” Filippo aveva festeggiato i 100 anni della nonna solo pochi mesi fa con una festa in famiglia. Per l’occasione, il comune aveva inviato alla signora Wilma una targa per esprimerle gli auguri da parte del sindaco. Un dolore grande per l’uomo che sarà mitigato dalle fatiche di tenere a bada le sette coppie che si metteranno in discussione nel reality dei sentimenti.