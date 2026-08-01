Temptation Island 2026: Soraya rompe il silenzio

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A pochi giorni dalla conclusione di Temptation Island 2026, Soraya Sabetta è tornata a parlare pubblicamente. Dopo settimane di silenzio seguite al percorso nel reality di Canale 5, l’ex protagonista ha condiviso un messaggio sui social raccontando come sta vivendo questo periodo lontano dalle telecamere.

La sua esperienza nel programma è stata tra le più discusse dell’edizione. La relazione con Cristian Mascolino si è infatti conclusa durante il viaggio nei sentimenti, dopo un percorso segnato da tensioni, incomprensioni e dall’avvicinamento di Soraya al tentatore Dimitri.

Nel suo intervento social, Soraya ha lasciato intendere di voler guardare avanti, ringraziando chi le ha dimostrato affetto e sostegno dopo la fine del programma. L’ex concorrente non è entrata nei dettagli della rottura con Cristian, preferendo concentrarsi sul momento personale che sta attraversando e sulla volontà di ritrovare serenità.

Intanto, il pubblico continua a seguire con interesse gli sviluppi della vicenda. Nelle ultime ore sono infatti emerse nuove indiscrezioni sul rapporto tra Soraya e Cristian dopo la fine del reality, alimentando ulteriormente il dibattito tra i fan della trasmissione.

Le dichiarazioni di Soraya sui social

A seguire le dichiarazioni di Soraya Sabetta sui social: “Grazie a chi non si è fermato alla superficie, ma ha scelto di andare più in profondità. A chi ha saputo guardare oltre le apparenze e vedere la persona, con i suoi pregi, i suoi difetti e la sua verità.

Grazie per ogni messaggio, per ogni parola di affetto e per il sostegno. Grazie a voi”.

Temptation Island 2026: chi è Soraya Sabetta?

Soraya Sabetta è una delle protagoniste più discusse di Temptation Island 2026. Nata nel 2003, ha 23 anni, vive a Roma e lavora nell’azienda di famiglia, dove era impiegato anche l’ex fidanzato Cristian Mascolino. Prima del reality non era un personaggio televisivo, ma conduceva una vita lontana dai riflettori, dedicandosi al lavoro e coltivando la passione per il make-up e i social.

La sua storia con Cristian è iniziata alla fine del 2024. Dopo circa un anno e otto mesi di relazione, è stata proprio Soraya a scrivere alla redazione di Temptation Island, spiegando di non sentirsi più amata come un tempo. Tra i motivi della crisi ha indicato il calo dell’intimità, le differenze caratteriali e due modi opposti di vivere la quotidianità: lei desiderava viaggiare, uscire e divertirsi con gli amici, mentre Cristian preferiva uno stile di vita molto più tranquillo.

Fin dalla prima puntata Soraya è diventata uno dei volti più commentati dell’edizione grazie al suo carattere schietto e alle dichiarazioni sul fidanzato. Ha raccontato, ad esempio, che Cristian sosteneva spesso di non avere soldi per trascorrere del tempo insieme, salvo poi spendere per acquisti personali come una maschera di Spider-Man telecomandata, episodio diventato virale sui social.

Nel villaggio delle fidanzate ha poi instaurato un rapporto di crescente complicità con il single Dimitri. L’avvicinamento tra i due ha messo definitivamente in crisi il rapporto con Cristian, fino al falò di confronto che ha sancito la fine della loro relazione. Dopo la conclusione del programma, Soraya è rimasta al centro dell’attenzione mediatica per le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale e per il messaggio pubblicato sui social con cui ha deciso di rompere il silenzio dopo l’esperienza nel reality.

Le ultime novità tra Soraya e Cristian

Dopo il falò di confronto che ha sancito la fine della loro relazione, le strade di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino sembrano essersi separate definitivamente. Nello speciale “Un mese dopo” di Temptation Island 2026, è emerso che Soraya ha deciso di voltare pagina, mentre Cristian ha confermato di aver iniziato a frequentare la tentatrice Nicole Cena, smentendo così le indiscrezioni che lo volevano vicino a Flavia Punzo.

Sul fronte di Soraya, invece, non ci sarebbe stato un seguito alla conoscenza con il single Dimitri. Nonostante la forte complicità nata nel villaggio, la frequentazione si sarebbe conclusa dopo la fine delle registrazioni e, almeno per il momento, l’ex protagonista del reality risulterebbe single.

Nelle ultime ore si è parlato anche del rapporto professionale tra Cristian e la famiglia di Soraya. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il giovane continuerebbe a lavorare nell’azienda della famiglia Sabetta nonostante la rottura sentimentale, segno che i rapporti sul piano lavorativo sarebbero rimasti distesi. Si tratta, tuttavia, di rumor non confermati direttamente dai due ex fidanzati.

Fonte: Facebook

FONTI:

Angolo delle Notizie

Tgcom24

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