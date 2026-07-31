Temptation Island, ex tronista su Soraya: “Ha un subdolo intento”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima puntata di Temptation Island 14 è stata dedicata al racconto di quanto accaduto un mese dopo il falò. Un appuntamento che ha scatenato un vero terremoto sui social, attirando l’attenzione anche di volti noti del piccolo schermo. Tra questi spicca Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, che ha deciso di commentare duramente il comportamento di Soraya Sabetta nei confronti dell’ex compagno Cristian Mascolino. Andrea Nicole, che in passato ha vissuto sulla propria pelle il peso del giudizio mediatico e della fine di una relazione complessa, non ha usato giri di parole per definire l’atteggiamento della ragazza come “vergognoso”. Attraverso una serie di interventi social, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha analizzato punto per punto le dinamiche della coppia, prendendo apertamente le difese di Cristian e mettendo in dubbio la buona fede di Soraya, accusandola di voler solo ripulire la propria immagine pubblica a discapito della verità dei fatti e della dignità del suo ex partner.

Andrea Nicole attacca Soraya e svela il suo presunto obiettivo

L’ex tronista non ha mostrato alcuna clemenza nei confronti di Soraya Sabetta, accusandola di aver manipolato la narrazione degli eventi a proprio uso e consumo. Secondo Andrea Nicole, Soraya avrebbe passato l’intera durata del programma a umiliare, denigrare e ridicolizzare Cristian, mentre lei stessa approfondiva la conoscenza con il single Dimitri. A un mese di distanza, Soraya cercherebbe di far passare Cristian per il “falso” della situazione solo perché ha iniziato a frequentare un’altra persona da single. Conte ha definito tale atteggiamento come “vergognoso”.

Il fulcro della critica di Andrea Nicole risiede nella convinzione che Soraya sia mossa esclusivamente dalla preoccupazione per la propria immagine pubblica. “Qui palesa il suo reale e subdolo intento”, ha scritto l’ex tronista. Ha inoltre aggiunto che Soraya starebbe cercando di screditare Cristian solo perché lui è risultato il più “apprezzato” dal pubblico. Andrea Nicole ha dato pienamente ragione a Cristian quando ha affermato di non dovere nulla alla sua ex, essendo la loro storia ormai conclusa. Questo nonostante i presunti tentativi di Soraya di far credere di essere stata illusa.

Oltre al caso Soraya-Cristian, Andrea Nicole ha espresso commenti taglienti anche su altri protagonisti. Ha definito Sabrina Soussi “incommentabile”, elogiando invece la coerenza e il garbo di Giovanni Grazioso nel chiudere la loro relazione. L’ex tronista ha infine ironizzato sulle pretese di Sabrina di ricevere rispetto, sottolineando come il tentatore Lorenzo l’avesse probabilmente “bloccata ovunque” per evitare ogni tipo di contatto futuro.

Fonte: Facebook

FONTI:

Isa e Chia