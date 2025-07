Temptation Island 2025, Sonia è incinta di Simone: risvolto finale clamoroso!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temptation Island 2025 andrà in onda stasera 31 luglio con l’ultima puntata che sarà ricca di colpi di scena. Il programma condotto da Filippo Bisciglia si appresta a chiudere i battenti dopo aver registrato ascolti clamorosi in questo mese. Sono stati oltre 4 milioni di telespettatori che ieri 30 luglio hanno visto le vicende di fidanzati e fidanzate. Le anticipazioni di Temptation Island 2025 riguardanti la puntata finale in onda stasera 31 luglio annunciano che ci sarà un colpo di scena clamoroso che riguarderà la coppia formata da Sonia e Simone. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia che ha fatto sapere che la fidanzata sarebbe in attesa di un bambino. Nel trafiletto si leggono le seguenti parole: “Sonia, la fidanzata di Simone è incinta! La ragazza è entrata nel villaggio ad inizio giugno ed era già in dolce attesa ma la gravidanza l’ha scoperta solo quando è uscita dal villaggio.”

Colpo di scena a Temptation Island 2025. Sonia sarebbe in attesa di un bambino da Simone da quanto trapelato dal portale Dagospia. I due sono stati tra i protagonisti di questa stagione del programma. Simone ha fatto molto parlare per le sue mosse all’interno del villaggio dei fidanzati. Infatti ha baciato la single Rebecca prima di avere il falò di confronto con Sonia. In questo frangente, la donna ha deciso di lasciare il fidanzato. Stasera 31 luglio tutta l’attenzione sarà focalizzata sui due ragazzi che dovranno svelare a che punto è il loro rapporto ad un mese dalla fine del programma. Non ci resta che attendere ancora poche ore per vedere cosa succederà.