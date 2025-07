Temptation Island 2025, Simone ammette di aver tradito Sonia B, lei sbotta: “Schifo di persona”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La seconda puntata di Temptation Island 2025 è andata in onda ieri 10 luglio sui teleschermi di Canale 5 ed è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena. Grandi protagonisti sono stati Sonia B e Simone. Il personal trainer si è lamentato di non avere più intimità con la fidanzata e per questo di averla cercata altrove. L’uomo ha raccontato di trovarsi molto bene nel villaggio di Temptation Island 2025 dove fa il casca morto con tutte. A tal proposito, Simone ha ammesso di aver avuto tante donne e nessuna l’ha mai rifiutato. L’uomo ha dichiarato: “Sai qual è il problema? Che le persone come me possono far soffrire tanto. Nella vita nessuna donna mi ha rifiutato.”

Temptation Island 2025, Simone ammette di aver tradito Sonia B

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Simone ha indignato l’opinione pubblica con alcuni commenti riguardanti la sua vita privata. Ma il clou doveva ancora arrivare. Simone ha confessato di aver tradito la sua fidanzata Sonia B, dichiarando: “Ci sono tante cose che vorrei andassero in modo diverso. A volte commetti delle azioni che… io ho avuto tante fantasie, a volte sono diventate pure realtà” Parole che hanno scatenato la reazione della fidanzata, che ha chiesto aiuto a Filippo Bisciglia. L’uomo ha invitato la donna a tornare nel villaggio delle fidanzate dove è scoppiata a piangere a dirotto rivelando a Sonia B di essere stata tradita da Simone. La donna è sbottata: “è uno schifo di persona, non sto capendo. Sono pietrificata.” Chissà cosa succederà nella terza puntata del programma quando i due si ritroveranno faccia a faccia…