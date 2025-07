Temptation Island 2025, dedica social di Alessio per Sonia M: “L’amore vince”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 10 luglio è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island 2025, il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. L’appuntamento con le vicende di fidanzati e fidanzate ha collezionato oltre 3 milioni di telespettatori per uno share superiore del 28%. Un clamoroso record di ascolti che Canale 5 non vedeva da tempo. Nel corso della puntata di ieri, grande protagonisti sono stati ancora una volta Alessio Loparco e Sonia Mattalia. L’uomo ha deciso di chiedere un nuovo confronto alla donna che però non ha avuto il risultato sperato. La donna si è rifiutata di vederlo come aveva fatto lui nella prima puntata di Temptation Island 2025. Nel corso delle ultime ore, però, un gesto di Alessio ha catturato l’attenzione da parte del pubblico.

Temptation Island 2024, Alessio Loparco e la dedica social per Sonia M

Alessio Loparco ha postato una dedica social per Sonia M in seguito ai fatti accaduti a Temptation Island 2025. L’uomo ha pubblicato una foto insieme all’avvocatessa 48enne con le seguente scritta: “Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l’amore vince sempre”. Alessio è apparso intenzionato a riconquistare il cuore della compagna, delusa in seguito alle dichiarazioni uscite dalla sua bocca durante il viaggio dei sentimenti. In quell’occasione, Alessio aveva dichiarato di aver chiesto la mano di Sonia M ma di non amarla. L’uomo aveva detto: “Non so se l’ho mai amata, quando vedo un’altra donna mi viene voglia di stare con lei”. Parole durissime che avevano spezzato il cuore della donna che aveva chiesto subito il falò di confronto.