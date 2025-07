Temptation Island 2025 clamoroso: Alessio e Sonia M. aspettano un bambino? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temptation Island 2025 tornerà stasera 10 giugno sui teleschermi di Canale 5 con la seconda puntata dove si attendono grandi colpi di scena. Tra i grandi protagonisti ci saranno Alessio e Sonia M. che hanno fatto già molto parlare di loro nella prima puntata. La donna ha chiesto subito il falò di confronto dopo aver capito che il compagno non l’amava più nonostante le avesse fatto una proposta di nozze. Una decisione che ha scatenato la reazione di Alessio, il quale ha riferito agli altri fidanzati di essere a Temptation Island 2025 solo per la visibilità. La produzione ha quindi deciso di allontanare l’uomo dal programma a differenza di Sonia M., la quale è rimasta su volere delle altre fidanzate. Dagli spoiler della seconda puntata del viaggio dei sentimenti si apprende che Alessio chiederà di vedere la donna per un ultimo confronto.

Temptation Island 2025, Alessio e Sonia M. aspettano un bambino?

Sonia M. e Alessio saranno i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island 2025 in onda stasera 10 luglio a partire dalle 21:10 sui teleschermi di Canale 5. La coppia darà vita ad un falò di confronto molto accesso. Nel frattempo in rete sta circolando una voce che se fosse confermata avrebbe dell’incredibile. La prima a lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che ha riportato la segnalazione di un utente, la quale ha ammesso che Sonia M. e Alessio starebbero per diventare genitori. Una voce che potrebbe trovare conferma dopo che Filippo Bisciglia aveva anticipato che in questa edizione del programma ci sarebbe stato un colpo di scena senza precedenti.