Temptation Island 2025: chi è Arianna “Ary” Mercuri

Sul set della quattordicesima edizione di Temptation Island – che è iniziata il 3 luglio e si concluderà il 31 dello stesso mese su Canale 5 – si è distinta una giovane tentatrice destinata a far parlare: Arianna “Ary” Mercuri, 22 anni. Quando Valerio Ciaffaroni – fidanzato di Sarah – le si è avvicinato emotivamente, il reality ha preso una piega inaspettata, culminando in un bacio che ha segnato un punto di non ritorno. Ma chi è Ary realmente, e cosa sappiamo al momento del rapporto nato fra lei e Valerio?

Arianna “Ary” Mercuri: dagli studi al set di Temptation Island

Arianna Mercuri, conosciuta come Ary, è una ragazza di 22 anni descritta come ottimista, sensibile e determinata. Cresciuta in una famiglia legata alla moda, lavora come commessa in un negozio di abbigliamento insieme alla madre ed è quasi laureata in Digital Marketing, un percorso accademico momentaneamente sospeso per sostenere la famiglia. Appassionata di danza, trova nella pratica una via d’espressione libera e personale, una possibilità di restare autentica nonostante la notorietà crescente dopo il suo ingresso nel reality. La sua filosofia sentimentale è chiara: “Non cerco una storia a tutti i costi, mi godo quello che arriva, se arriva”.Nel villaggio delle tentatrici, Ary è emersa per il suo atteggiamento genuino. Valerio Ciaffaroni, 26enne cuoco romano, si è sentito tradito dopo aver scoperto chat compromettenti della sua ragazza Sarah e ha deciso di aprirsi con Ary. Tra loro cresce una sintonia intensa, culminata in un bacio romantico durante una cenetta organizzata da lui in spiaggia: “So quello che provo, non mi sono pentito e non penso a Sarah”, ha dichiarato. Il giorno dopo l’episodio, Valerio ha richiesto il falò di confronto con Sarah, consapevole che il suo coinvolgimento con Ary abbia segnato il suo cuore; al falò, Valerio ha dunque confessato i suoi attuali sentimenti a Sarah, iniziando una riflessione profonda sul loro futuro insieme. Durante il falò, la ragazza, visibilmente addolorata, ha reagito con lacrime che si mescolavano a brevi parole d’affetto: “Io ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più”. Valerio, a sua volta, ha ribadito che per rispetto non uscirà dal programma con Ary ma da solo. L’addio sembra inevitabile, se non definitivo. Dopo il percorso televisivo, Ary è diventata una figura rilevante sui social e il pubblico ha iniziato a fare il tifo per “la ship” tra lei e Valerio. Nonostante l’apparente fine della relazione tra Valerio e Sarah, alcune fonti suggeriscono che tra i due sia rimasto un legame affettivo, con rimandi a possibili riconciliazioni anche dopo le registrazioni della trasmissione. Arianna Mercuri si è distinta, fin dalle prime puntate di Temptation Island 2025, per la sua autenticità e il modo in cui ha saputo instaurare una vera connessione con Valerio. Il loro bacio è stato la scintilla che ha acceso il drama finale, portando a un falò emotivamente carico. Che sia stato un capitolo della sua vita o l’inizio di qualcosa di più, Ary si è dimostrata una figura determinata, che sa gestire la propria visibilità senza perdere sè stessa. Il destino della storia fra lei e Valerio resta aperto: lui uscito da solo, ma le sensazioni vissute insieme non sembrano una pagina già chiusa. In ogni caso, Ary ha saputo trasformare un’opportunità televisiva in una presenza autorevole e magnetica.