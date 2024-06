Temptation Island 2024, retroscena choc sulle riprese: cosa si è saputo

Ormai l’attesa è finita Filippo Bisciglia tornerà stasera 27 giugno con una nuova edizione di Temptation Island 2024. Sette le coppie che si metteranno in gioco nel viaggio dei sentimenti. Nelle scorse edizioni, si sono passate il testimone Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, due conduttrici tra le più amate del mondo spettacolo. Ma Filippo Bisciglia occupa un posto importantissimo nel cuore del pubblico. Ormai sono anni che l’uomo conduce Temptation Island 2024 nei mesi più caldi dell’anno. Il conduttore accompagna le coppie nel viaggio per scoprire se sono ancora fatte per stare insieme. Già dai video di presentazioni non sono mancate curiosità e colpi di scena che hanno destabilizzato i fan.

Le riprese di Temptation Island 2024 sono durate solo 10 giorni

In queste settimane sono stati mostrati i video di presentazione delle coppie che hanno deciso di mettersi alla prova in questa nuova edizione di Temptation Island 2024. I protagonisti di quest’anno sono Siria e Matteo, Alessia e Lino, Cristian e Ludovica, Gaia e Luca, Martina e Raul, Vittoria e Alex e Janny e Tony. A quanto pare, quest’ultima coppia è stata squalificata nel corso delle riprese. Tutto questo ha mandato in confusione la redazione che è stata costretta a trovare un’altra coppia per sostituire i due. Ma i colpi di scena non si fermano qui in quanto sembrerebbe che quest’anno le registrazioni del reality show siano durate solo 10 giorni e non 21. Un segnale che le coppie abbiano dato vita a siparietti infuocati già dal primo istante.