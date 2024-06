Filippo Bisciglia prima di Temptation Island 2024 rivela: “in alcuni casi avrei voluto dire la mia”

Filippo Bisciglia sarà uno dei grandi protagonisti della nuova stagione di Temptation Island 2024 che debutterà stasera 27 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Per l’occasione, il conduttore ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per parlare della sua esperienza ai comandi del reality show. L’uomo ha riferito che nel corso degli anni ha dovuto spesso mordersi la bocca per non dire la propria opinione quando succedeva qualcosa tra le coppie. Filippo Bisciglia infatti ha ammesso: “Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma, devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro”. L’uomo ha aggiunto che chi parteciperà a Temptation Island 2024 sa bene che dovrà mettersi in discussione.

Temptation Island, Filippo Bisciglia torna a parlare di Mirko e Greta

Intervistato a Chi, Filippo Bisciglia ha parlato anche di Mirko e Greta Rosetti, che erano stati protagonista della penultima edizione di Temptation Island. Un anno fa, i due uscirono dal programma mano nella mano, tanto che presi dall’euforia del momento si erano fatti addirittura un tatuaggio. La coppia si era lasciata con l’ingresso di lui al Grande Fratello dove era tornato insieme a Perla Vatiero. In merito a quell’esperienza, Filippo Bisciglia ha dichiarato: “Ho visto negli occhi di quei ragazzi una seria infatuazione. Io penso a quando eravamo piccoli e andavamo in vacanza al mare e in tre giorni pensavamo che quelli sarebbero stati gli uomini o le donne della nostra vita.” Oggi, Greta ha trovato l’amore con Sergio mentre Mirko è tornato con Perla nel corso del GF.