Temptation Island 2024, quando guadagna Filippo Bisciglia? Svelato il cachet stellare

La nuova edizione di Temptation Island 2024 è già entrata nel vivo dopo una sola puntata di messa inonda. Tra i protagonisti c’è anche Filippo Bisciglia, che ogni anno conduce il reality show dei sentimenti dalla Sardegna. Per questo motivo, in rete c’è grande curiosità di sapere il suo cachet per condurre il viaggio dei sentimenti delle sette coppie che hanno scelto di mettersi in discussione. Il cachet ammonterebbe a 50 mila euro. Un’indiscrezione che va presa per le pinze visto che non sono mai arrivati chiarimenti in merito ad essa. Intanto, il pubblico di Temptation Island 2024 è sempre più curioso di sapere quale coppie si diranno addio oppure continuare il loro percorso all’interno del programma.

Temptation Island 2024, svelati i guadagni di fidanzati e fidanzate

Ma anche i fidanzati e le fidanzate percepirebbero un cachet compreso di vitto e alloggio per partecipare a questa edizione di Temptation Island 2024. Lo stipendio si aggirerebbero intorno ai 1800 ai 2600 euro per partecipare al reality show. Stessa cifra sarebbe stata offerta ai vari tentatori e tentatrici di questa edizione. Tra i tentatori che si stanno mettendo già in discussione c’è Carlo Marini. L’uomo si è avvicinato pericolosamente a Martina scatenando la reazione sopra le righe di Raul. Proprio quest’ultimo ha scagliato violentemente una bottiglietta in terra dopo l’arrivo di un video nel pinnettu. Insomma, una stagione che si prospetta già calda già dalle prime battute.