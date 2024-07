Grande dolore per Filippo Bisciglia durante Temptation Island 2024: cos’è successo

Filippo Bisciglia è il grande protagonista di questa stagione televisiva estiva. L’uomo è tornato al timone di Temptation Island 2024 che ha registrato oltre il 22% di share sui teleschermi di Canale 5. Di recente, il conduttore è stato colpito da un dolore fortissimo proprio durante le registrazioni del reality show. La sua adorata nonna Wilma è scomparsa. La donna nonostante le 100 primavere era una presenza importantissima per il giovane, tanto che in vecchie interviste rivelava: “Io sono la nonna di Filippo della tv”. Inoltre, Nonna Wilma adorava Temptation Island 2024 ed era felicissima di vedere suo nipote diventato famoso proprio in quel programma. A tal proposito, la nonnina interagiva benissimo con il figlio tramite dei video. Lo scorso 7 febbraio, Wilma aveva festeggiato il grande traguardo dei 100 con una festa insieme a Filippo Bisciglia e tutti i parenti.

Filippo Bisciglia ha perso la nonna Wilma durante Temptation Island 2024

Il conduttore di Temptation Island 2024 ha perso una persona fondamentale della sua infanzia e vita. Pochi giorni fa nonna Wilma si è addormentata per sempre. Un dolore fortissimo per il giovane che aveva con la parente un rapporto di simbiosi. A tal proposito, Filippo Bisciglia aveva raccontato di aver trascorso l’infanzia con lei visto che i suoi genitori lavorano entrambi, ricordando con affetto le merende che gli preparava. Nonna Wilma infatti gli è stata molto vicina quando nacque con la malattia di Perthes, che colpisce la testa del femore ed aveva ritardato lo sviluppo del bambino. In una vecchia intervista, la madre di Filippo Bisciglia disse: “E’ stata dura per lui che è stato un bambino giocoso e allegro. Ma per fortuna tutta la famiglia non l’ha abbandonato.”