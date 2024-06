Temptation Island 2024, lo spoiler di Filippo Bisciglia: “Partiti a bomba”

La prossima edizione di Temptation Island 2024 in partenza dal 27 giugno in prima serata si prospetta ricca di colpi di scena. A rivelarlo è stato Filippo Bisciglia che ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Le due settimane che le coppie hanno già trascorso nel resort sardo sembrano già essere molto calde ma non per colpa del clima ma per gli animi dei fidanzati e fidanzate che quest’anno sono pronte a mettersi in gioco dal primo istante. A tal proposito, il conduttore di Temptation Island 2024 ha rivelato le seguenti parole: “questa edizione è partita a bomba. Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero questa volta sono partite subito con le loro motivazioni.”

Temptation Island 2024, già i primi scontri tra le coppie

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha rivelato che quest’anno Temptation Island 2024 avrà grandi colpi di scena. Difatti, le coppie saranno protagoniste di scontri incandescenti a poche ore dall’arrivo dei primi video nel pinnetu. Già i video di presentazione dei partecipanti avevamo messo in luce i loro caratteri a dir poco incandescenti. In pochi minuti sono stare raccontate storie particolari che hanno già fatto molto parlare il pubblico. I vari tentatori e tentatrici avranno un ruolo importante nel viaggio dei sentimenti di tutte le sette coppie che hanno deciso di mettersi alla prova in questa edizione del reality show in partenza il 27 giugno su Canale 5.