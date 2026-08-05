Temptation Island 14, perché Rosario non parla di Alessandra?

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Dopo la conclusione di Temptation Island 14, i protagonisti del reality continuano a far discutere anche lontano dalle telecamere. Tra dirette social, domande dei fan e indiscrezioni, Rosario Monetti è tornato a parlare pubblicamente, affrontando alcuni dei temi più chiacchierati delle ultime settimane. In particolare, molti utenti gli hanno chiesto aggiornamenti sul rapporto con Alessandra Ciociola, con la quale aveva lasciato il programma dopo un intenso falò di confronto. L’ex concorrente, però, ha scelto di mantenere il massimo riserbo. Durante una diretta social ha spiegato chiaramente le ragioni del suo silenzio, lasciando intendere che non si tratta di una decisione casuale. Rosario ha inoltre risposto alle voci che lo volevano vicino ad alcune tentatrici conosciute nel villaggio, facendo chiarezza anche su questo aspetto. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione dei fan del programma.

Rosario Monetti spiega il motivo del suo silenzio su Alessandra Ciociola

Rosario Monetti ha spiegato di non voler rilasciare dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale con Alessandra Ciociola perché, almeno per il momento, non gli è consentito parlare di quanto accaduto dopo il programma. Nel corso della diretta social insieme a Enzo Bambolina, l’ex protagonista di Temptation Island 14 ha risposto alle numerose domande dei follower, precisando di non poter entrare nei dettagli e lasciando intendere che gli eventuali sviluppi della vicenda potrebbero essere raccontati nelle puntate speciali di settembre dedicate al “E poi…”, come già avvenuto nelle precedenti edizioni.

Rosario ha infatti dichiarato: “Del programma non parlo. Non posso dire niente. Se ci sarà un’altra puntata a settembre? Esattamente.” Una risposta che ha alimentato la curiosità del pubblico, desideroso di sapere quale sia oggi il rapporto con Alessandra dopo il percorso vissuto nel reality.

L’ex concorrente ha poi colto l’occasione per smentire anche i rumors su un presunto flirt con alcune tentatrici. Monetti ha chiarito che tra loro è nato soltanto un rapporto di amicizia e che il gruppo ha continuato a frequentarsi serenamente anche dopo la fine delle registrazioni, senza alcun secondo fine.

Infine, Rosario ha commentato anche il percorso di Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, evitando qualsiasi giudizio. Secondo lui, ogni coppia vive il proprio percorso in maniera personale e nessuno dovrebbe sentirsi autorizzato a condannare le scelte degli altri, sottolineando di preferire non esprimere valutazioni sulle esperienze vissute dagli altri protagonisti del reality.

Fonte: Facebook

FONTI:

Isa e Chia