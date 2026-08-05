Alberto Ravagnani verso Ballando con le Stelle 2026?

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Il cast di Ballando con le Stelle 2026 sarebbe ormai definito, ma continuano a emergere indiscrezioni sui protagonisti della prossima edizione. Tra i nomi che stanno facendo più discutere nelle ultime ore c’è quello di Alberto Ravagnani, creator digitale ed ex sacerdote, che secondo i rumor sarebbe sempre più vicino a un posto nel dance show di Milly Carlucci.

L’indiscrezione arriva dal giornalista Giuseppe Candela, secondo cui Ravagnani sarebbe uno dei profili scelti dalla produzione per rinnovare il cast con un volto molto seguito anche dal pubblico più giovane. Negli ultimi mesi l’ex prete è stato al centro dell’attenzione mediatica dopo aver annunciato la decisione di lasciare il ministero sacerdotale, continuando però la sua attività di divulgatore sui social e in televisione.

Una scelta in linea con la strategia di Milly Carlucci

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Alberto Ravagnani rappresenterebbe una delle scommesse più originali di questa edizione. Negli ultimi anni Ballando con le Stelle ha infatti allargato il proprio raggio d’azione coinvolgendo creator, influencer e personalità provenienti da mondi molto diversi, con l’obiettivo di intercettare nuove fasce di pubblico.

La presenza di Ravagnani potrebbe inoltre generare grande curiosità, sia per il suo percorso personale sia per la forte popolarità costruita online. Il suo eventuale debutto sulla pista di Rai 1 prometterebbe di diventare uno dei temi più discussi della stagione televisiva.

L'ex prete Alberto Ravagnani verso Ballando con le stelle

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Cast chiuso, ma manca ancora l’annuncio ufficiale

Nelle scorse ore è stata la stessa Milly Carlucci ad annunciare sui canali social del programma che il cast della nuova edizione è stato completato. I nomi ufficiali, tuttavia, non sono ancora stati svelati e la produzione continua a mantenere il massimo riserbo, alimentando il consueto toto-concorrenti estivo.

Per questo motivo, anche la presenza di Alberto Ravagnani resta, al momento, una indiscrezione. Solo la presentazione ufficiale del cast chiarirà se l’ex sacerdote sarà davvero tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Fonte: Facebook