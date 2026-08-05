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Caso plastica a Manfredonia, arriva la replica dal Comune

In queste ore il dibattito pubblico è stato attraversato da ricostruzioni che hanno alimentato forte preoccupazione tra i cittadini, lasciando intendere che Manfredonia sia stata già individuata quale sede di un impianto per la plastica.

È doveroso fare chiarezza.

La riunione convocata dalla Regione Puglia non aveva lo scopo di annunciare decisioni già assunte, ma di affrontare una criticità concreta che interessa l’intero sistema pugliese della raccolta differenziata della plastica. Una criticità che, se non affrontata con tempestività, rischierebbe di compromettere il regolare funzionamento della filiera del riciclo e, di conseguenza, la continuità di un servizio essenziale per tutti i Comuni.

Per questa ragione è stato attivato un confronto istituzionale che vede impegnati Regione Puglia, AGER, ANCI Puglia e COREPLA, il Consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi in plastica. È la dimostrazione che il tema viene affrontato con il massimo livello di responsabilità istituzionale, attraverso competenze tecniche, valutazioni condivise e procedure previste dalla normativa.

Da quanto emerso, l’ipotesi oggi al vaglio non riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento o di smaltimento dei rifiuti. Si parla, invece, dell’eventuale individuazione, da parte di COREPLA, di un’area logistica privata destinata al deposito temporaneo di plastica già selezionata, pressata e stoccata, prima del successivo trasferimento negli impianti di riciclo. Si tratta, dunque, di una valutazione che interessa aree nella disponibilità di soggetti privati e non aree di proprietà comunale. Una soluzione di carattere temporaneo, studiata esclusivamente per garantire la continuità della raccolta differenziata e impedire che l’attuale situazione di difficoltà possa ripercuotersi sui servizi resi ai cittadini.

È altrettanto importante sottolineare che, allo stato attuale, non risultano decisioni ufficiali che individuino Manfredonia quale sede di tale soluzione. Né risulta che siano interessate o destinate aree comunali, trattandosi di valutazioni che, nell’ambito dell’attività di COREPLA, riguardano esclusivamente eventuali aree private. Le valutazioni sono ancora in corso e ogni eventuale determinazione seguirà gli iter amministrativi previsti dalla legge e le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti.

Per questo motivo appare quanto mai necessario evitare di trasformare ipotesi tecniche ancora in fase di approfondimento in certezze assolute. Alimentare paure attraverso ricostruzioni parziali o prive di riscontri ufficiali non aiuta il confronto pubblico e rischia soltanto di generare un clima di sfiducia e tensione nella comunità.

La corretta gestione della plastica non è un problema di un singolo territorio, ma una sfida che riguarda l’intera Puglia e che coinvolge ogni Comune che ogni giorno investe sulla raccolta differenziata e sul riciclo. Individuare soluzioni temporanee che consentano alla filiera di continuare a funzionare significa tutelare un sistema ambientale costruito con l’impegno delle istituzioni, dei gestori del servizio e, soprattutto, dei cittadini che ogni giorno differenziano correttamente i propri rifiuti.

La transizione verso un’economia sempre più circolare passa anche attraverso la capacità di affrontare con equilibrio le criticità che possono emergere lungo il percorso. È questo il senso del lavoro che Regione Puglia, AGER, ANCI Puglia e COREPLA stanno portando avanti: garantire continuità al ciclo del riciclo, tutelare l’ambiente e assicurare servizi efficienti alle comunità.

Su temi così delicati il diritto dei cittadini ad essere informati deve andare di pari passo con il dovere, da parte di tutti, di comunicare con precisione, equilibrio e responsabilità. Solo così è possibile costruire un dibattito serio, fondato sui fatti e non su interpretazioni che rischiano di trasformare un confronto tecnico ancora aperto in un ingiustificato motivo di allarme.