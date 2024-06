Temptation Island 11, Vittoria e Alex sono la quinta coppia: lei è “pronta ad andarsene”

Maria De Filippi ha comunicato la quinta coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island 11 che andrà in onda di giovedì sui teleschermi di Canale 5. Fino ad oggi sono state presentate quattro coppie intenzionate a partecipare al reality show dei sentimenti in riva al mare. Ed ecco, arrivare la quinta formata da Vittoria e Alex. E’ stata la ragazza a scrivere a Temptation Island 11. La 34enne è adirata con Alex per non aver ricevuto l’invito alla festa di compleanno del compagno. Per questo motivo, Vittoria vuole una risposta definitiva da Alex se può ancora sentirsi inclusa nella sua vita. Dall’altro canto, l’uomo ha sostenuto che la festa era stata organizzata dai suoi amici in cui dovevano essere presenti solo i maschi se invece non fossero arrivate anche le donne.

Temptation Island 11, Vittoria non è stata invitata al compleanno di Alex

Nel corso del video di presentazione postato sulla pagina ufficiale di Temptation Island 11, Alex ha spiegato il motivo per il quale Vittoria non è stata invitata al suo compleanno. Il giovane ha spiegato che il compleanno non era stato organizzato da lui ma dai suoi amici. Alex a questo punto ha dichiarato: “Ero in un locale c’erano uomini e donne. Mi hanno fatto una festa a sorpresa.” Di qui, è arrivata la reazione di Vittoria, che ha dichiarato: “Ma erano al tuo tavolo. Il fatto è che tu devi sempre avere ragione. Io sono pronta ad andarmene“. Alex a questo punto ha replicato: “Ma non è vero”. La coppia sta insieme da un anno e nove mesi. Partecipano al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova i loro sentimenti.