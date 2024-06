Temptation Island 11, Filippo Bisciglia rivela: “Si vivranno due situazioni”

Il 27 giugno andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island 11 dove sono attesi imperdibili colpi di scena che terranno l’alta l’attenzione del pubblico da casa. Per l’occasione, Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha dato qualche spoiler sulla nuova edizione. Le riprese sono iniziate nel villaggio della Sardegna che accoglie i vari protagonisti dello show di Canale 5. Quest’anno le coppie si sono messe subito a giocare molto duro. A rivelarlo è stato Filippo Bisciglia che ha affermato di stare lavorando più del dovuto a causa di falò lunghi dove sono impegnate le coppie di Temptation Island 11. Il conduttore ha ribadito che quest’anno non esiteranno a mettersi in gioco. L’uomo infatti ha dichiarato: “Quest’anno sono partiti subito con le loro motivazioni ed a interagire con gli altri per capire meglio la loro storia d’amore. “

Temptation Island 11, Filippo Bisciglia rivela che si vivranno due situazioni nell’ambito dei rapporti umani

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha affermato che quest’anno per la seconda volta avranno sette coppie e non sei. Il conduttore ha riferito che l’ultima coppia è arrivata qualche giorno dopo dall’inizio delle riprese a causa di un motivo ben preciso che non può ancora svelare. L’uomo tuttavia ha anticipato che si vivranno due situazioni che riguardano l’ambito dei rapporti umani come una ragazza dimagrita 80kg in due anni oppure una rivelazione di uno dei fidanzati. In merito a ciò, il conduttore di Temptation Island 11 ha detto: “Spero che venga presa come esempio.” L’uomo ha concluso ammettendo che c’è grande speranza di vedere anche un’edizione invernale del programma, tanto da essere molto contento dal progetto.