Temptation Island 11, annunciata l’ultima coppia: da Riccione arrivano Gaia e Luca

Ieri 13 giugno è andato in onda su Canale 5 il video di presentazione dell’ultima coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island 11 in partenza il 27 giugno in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Si tratta di Luca e Gaia. I due sono alle prese con una brutta crisi che vorrebbe risolvere davanti alle telecamere del reality show. Un piano che si è rivelato vincente solo per poche coppie. Gaia Vimercati ha 24 anni e vive a Riccione sul suo profilo Instagram condivide scatti di sé stessa e della quotidianità. L’ultima foto con il suo fidanzato Luca risale ai primi giorni del 2023. Anche Luca Bad vive a Riccione e di professione fa il rapper. E’ stata Gaia a scrivere a Temptation Island 11 in quanto lui durante la storia l’ha tradita per ben due volte. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo”.

Temptation Island 11: Gaia e Luca sono la sesta coppia

Gaia ha rivelato di aver scritto alla redazione di Temptation Island 11 per provare a risolvere la crisi con Luca. La donna ha affermato che il suo fidanzato è d’accordo ad interpretendere un percorso all’interno di un programma. L’uomo infatti ha dichiarato: “Mi rendo conto che è giusto fare questo viaggio per capire se so essere una persona migliore per lei e per i sentimenti che proviamo”. Gaia e Luca sono così la sesta coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island. Il programma andrà in onda di giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, che intanto si gode il mare della Sardegna durante le riprese del programma.