Tempi lunghi per le carte d’identità a Manfredonia

Sono all’incirca due i mesi di attesa per ottenere il rinnovo della carta di identità personale a Manfredonia.

È quanto rileva dalla prenotazione di un cittadino effettuata il 24 febbraio sul sito internet del Ministero dell’Interno e prenotato per il 13 maggio.

Un problema atavico dovuto alla carenza di personale amministrativo deputato al rinnovo delle carte di identità che ha determinato non poche problematiche per chi ha necessità di ottenerne il rinnovo. Impossibilità, dal momento della scadenza della carta di identità, di poter utilizzare lo spid.

Un’autentica paralisi operativa per i cittadini ai quali è stato nella sostanza imposto di dotarsi di spid per poter accedere ai tanti servizi e/o concorsi della pubblica amministrazione.

Ciò nonostante vi sarebbe la possibilità di ottenere il rinnovo in giornata, basterebbe recarsi presso il Comune di Zapponeta o Mattinata, giusto per fare qualche esempio.

Il punto è che, per raggiungere tali uffici, è necessario essere automuniti e perdere una mattinata di lavoro e non tutti possono permetterselo. L’auspicio è che il servizio possa essere implementato con notevole riduzione dei tempi per il rilascio della carta di identità.

Antonio Castriotta