Tempesta d’Amore le anticipazioni di oggi 15 aprile: Shirin vittima di un incidente

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. L’incontro tra André e Laurenzia si rivela un completo disastro: lei ha deciso di non uscire più con lui. Nel frattempo, Eleni e Valentina trascorrono la serata insieme, tornando a casa ubriache. Saranno costrette ad affrontare i rimproveri dei loro padri, ma riusciranno comunque a trovare delle parole gentili per attenuare la situazione.

Nel frattempo, Leon tiene nascosta a Josie la sua dipendenza dagli antidolorifici, creando un ulteriore muro di segreti nella loro relazione. Alexandra ordina al tuttofare di distribuire un nuovo detergente, ignorando il parere contrario di Paul. Questa decisione porta a conseguenze spiacevoli quando Shirin, accidentalmente, ne viene spruzzata negli occhi. La serata si conclude con una serie di eventi che mettono in luce la complessità delle relazioni umane e le conseguenze delle nostre azioni.

Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 15 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.