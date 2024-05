Tempesta d’amore come Christoph scopre che Eleni è sua figlia!

In Tempesta d’amore Christoph scopre che Eleni è sua figlia! La vita di Saalfed cambierà completamente. Come l’albergatore scoprirà terribile segreto di Alexandra Schwarzbach. Ella lo ha ha custodito per trent’anni. Sturm der Liebe e le puntate italiane trasmesse da Rete 4 stupiscono e sorprendono, attirando il pubblico.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph paga le cure di Eleni

Christoph e Alexandra sono ricattati da Markus, che sta cercando di separarli. Eleni è in coma all’ospedale, in seguito al terribile incidente che l’ha coinvolta. I due innamorati sembravano lontani anni luce. Il loro amore, però, è talmente forte che vincerà su tutto.

Eleni è stata spinta ed è entrata in coma, pure essendo stata ricoverata tempestivamente all’ospedale. Saalfeld non riuscirà a trovare alcuna neurologa negli Stati Uniti, che possa risolvere casi come quello della giovane Schwarzbach.

Eleni è caduta dalle scale per colpa di Saalfeld

Christoph, per errore, ha fatto cadere la giovane e inoltre intende riconquistare la sua amata. Egli proporrà ad Alexandra di pagare tutte le spese. Alexandra dapprima rifiuterà l’aiuto, poi sarà costretta ad accettarlo. I conti della famiglia non può usarli a causa delle indagini sulla Schwarzbach AG.

Christoph dimostrerà di non avere alcun secondo fine e non vorrà nulla in cambio per il suo sostegno finanziario. Il generoso gesto farà riaffiorare i sentimenti di Alexandra per lui.

Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scoprirà di essere il padre di Eleni

Alexandra avrà il cuore gonfio di gratitudine e permetterà a Saalfeld di far visita alla figlia in ospedale. Christoph trascorrerà parecchio tempo al capezzale della giovane Schwarzbach, sentirà un profondo legame con quest’ultima. Associando ciò che prova alla data di nascita della ragazza e al comportamento di Alexandra, gli verrà un terribile dubbio: Eleni potrebbe essere sua figlia?

L’albergatore affronterà la sua ex, chiedendole la verità. Alexandra proverà a negare, ma non riuscirà a convincere Christoph. In seguito ella scoprirà che il suo generoso ex sta pensando di effettuare un test di paternità. La Schwarzbach capirà quindi di non poter più mentire.

Alexandra confesserà a Christoph che è lui e non Markus il padre di Eleni. Un segreto che nessun altro conosce. Come reagirà Saalfeld di fronte alla rivelazione?