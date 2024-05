La Promessa cambia orario dal 27 maggio: dalle ore 15

La Promessa cambia orario dal 27 maggio

La soap iberica cambia ancora orario, inizia alle 15 dopo Io Canto Family e L’isola dei famosi. Mediaset trasmetterà da lunedì 27 maggio la programmazione. La soap opera spagnola che da circa un anno ha conquistato il pubblico di Canale 5. L’orario verrà anticipato al posto di Uomini e donne, slittando di 5 minuti.

Un nuovo pomeriggio per Canale 5 dal 27 maggio

L’ammiraglia Mediaset resterà orfana di Uomini e donne. Alle ore 14.45 verrà trasmessa una pillola del talent show Io Canto Family, il cui debutto è stato lo scorso lunedì sera in prime time. Ogni giorno verrà riproposta una esibizione già vista per circa cinque minuti. Quindi l’Isola dei famosi, per altri cinque minuti della programmazione pomeridiana di Canale 5.

Dalle ore 15 ci saranno le nuove puntate de La Promessa, due appuntamenti in prima visione. La soap opera avrà una durata di quasi due ore, terminerà alle 17, poi ci sarà l’appuntamento con Pomeriggio 5. Dalla metà del mese di giugno si tornerà alla programmazione abituale, ci sarà un singolo episodio al giorno di un’ora, dalle 14.45 alle 15.45 circa.

Jana si avvicinerà ad Abel e capirà di amarlo nei prossimi episodi

Dalle anticipazioni delle nuove puntate, scopriamo che Jana inizierà a capire di provare qualcosa per Abel. I due si scontreranno, poi riusciranno a instaurare un buon rapporto di amicizia e il feeling non passerà inosservato anche all’interno del palazzo.

Abel darà dei consigli a Jana, la cui passione è la medicina, per far sì che possa diventare sempre più un’esperta e così trascorreranno diverso tempo insieme, fino a rendersi conto di provare qualcosa di forte l’uno nei confronti dell’altra. Jana lascierà alle spalle il passato, con Manuel non potrà esserci nessun riavvicinamento. Il marchese ha scelto di stare al fianco di Jimena.

Manuel scoprirà che tra Jana e il suo amico sta nascendo una storia d’amore, non ne sarà felice. Nasconderà la gelosia, ferito dal fatto che sta rischiando di perdere per sempre la donna della sua vita.